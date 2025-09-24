フジテレビの一連の問題を受けて総務省が設置した「放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会」の第5回目の会合が、24日開かれました。民放連＝日本民間放送連盟は、18日に公表したガバナンス＝企業統治を強化する方策の素案を説明しました。素案の中心となるのは「民間放送ガバナンス指針」の制定で、1,「公共性の発揮」、2.「人権尊重の徹底」、3.「法令や社会規範の順守」、また、民間放送の利害関係者は社会全体である