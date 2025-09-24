テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２３日放送された。この日は、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルを講師に「ナダル先生のタレント進路相談」を進行。悩める芸人たちにアドバイスを送った。Ｒ−１グランプリ２０２４の王者に輝いた街裏ぴんくは、ウソでネタを作る異色のホラ漫談師として、一躍脚光を浴びたが「お先真っ暗」と現状を明かした。「Ｒ−１優勝直後は月１５本あったテレビの仕事も現在は２本あるかないか」と