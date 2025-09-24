兄弟デュオのビリー・バンバンの兄、菅原孝さんが１１日、肺炎のため亡くなったことが２４日、分かった。事務所が発表した。８１歳。同日、兄弟デュオとなる前の４人組バンド時代に元メンバーだったタレント・せんだみつおがデイリースポーツの電話取材に応じ、６１年の付き合いがあった盟友との別れを惜しんだ。率直にせんだは「８１歳でしたから、早いなと思いました」と吐露。「僕は１６（歳）からお二人を知ってますから、