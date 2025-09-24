日本製鉄株式会社は22日（月）、「第5回日本製鉄杯Victory Cup」において、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）に所属する日本製鉄堺ブレイザーズのOBがバレーボール教室を実施することを公式Xで発表した。 日本製鉄杯は日本製鉄関西製鉄所大阪地区（尼崎）近隣地域の中学生を対象に開催されるもので、9月27日（土）、9月28日（日）にベイコム総合体育館や近隣中学校を会場にして行われる。 OB