東京都葛飾区は、同区のＪＲ総武線・新小岩駅付近と常磐線・金町駅を結ぶＪＲの貨物線沿いに専用道を整備し、ＢＲＴ（バス高速輸送システム）を導入する方針を固めた。年内にも具体的な整備構想案を取りまとめ、事業化計画の策定を進める。区によると、区内を南北に走るＪＲ貨物線「新金貨物線」の新小岩―金町駅間（約７キロ）に沿って専用道を新設し、１０駅ほどを整備する。ＢＲＴの運行は１時間あたり６〜１０本とし、１日