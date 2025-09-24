財務省が24日公表した2025年上半期（1〜6月）の税関による関税法違反事件の取り締まり状況によると、大麻や覚醒剤といった不正薬物の押収量は前年同期比33％増の約2073キロだった。上半期で押収量が2トンを超えたのは初めて。