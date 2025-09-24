自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで宿泊客の女性ら10人に睡眠作用のある薬物を飲ませて、性的暴行やわいせつな行為をしたとして準強制性交罪などに問われた男（51）に岡山地裁は24日、懲役26年の判決を言い渡した。