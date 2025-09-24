第一三共ヘルスケアは、サステナビリティ活動の一環としてZ世代に当たる高校生を対象に、正しいセルフケアを伝える出張授業を実施している。2025年9月11日には、中村中学校・高等学校の新館LADYにて、中村中学校・高等学校と成女高等学校の生徒に向けた授業を特別公開した。今回は出張授業の最終プログラムとして、受講した生徒がこれまでの授業で学んだ正しい知識を「セルフケアアンバサダー」としてまとめ、動画を制作・公開する