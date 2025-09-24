俳優高橋文哉（24）が24日、都内で、ミツカン「鍋THE WORLD」新CM＆ポップアップイベント発表会に出席した。新CMでは西野七瀬（31）と共演。「スタジオに入った途端に良い匂いが充満していて、西野さんとこれを食べられるのかと思った」と振り返った。「西野さんとは『これは鍋なの？』ってなった」とし、「いつもよりぜいたく感があって、撮影も楽しかった」。撮影では「フランスを感じて下さい」とむちゃ振りもあった。「どうし