歌舞伎俳優中村獅童（53）が24日、東京国際フォーラムで行われた「RGG SUMMIT 2025」に登場した。イベントでは、今年20周年を迎える人気ゲーム「龍が如く」シリーズの最新作、「龍が如く極3」の最新映像が公開された。同作は2009年に発売された「龍が如く3」のリメーク作品。中村は当時と同じく峯義孝役を演じ「（初演から）16年、僕も声変わりしたので…」と笑わせた。当時の声に合わせるために声のトーンを少し上げるなど苦労