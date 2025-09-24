麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告について、東京地裁は保釈保証金200万円で保釈を認める決定をしました。俳優の清水尋也被告は、東京都内の自宅で乾燥大麻を所持した罪で起訴されていて、東京地裁は24日午後、保釈保証金200万円で清水被告の保釈を認める決定をしました。検察が申し立てず保釈金が納付されれば、清水被告は24日にも保釈されることになります。一方、清水被告らとともに乾燥大麻を所持していた疑い