兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝（すがわら・たかし）さんが11日午後4時34分、肺炎のため都内の病院で亡くなった。81歳だった。2007年（平19）発売のヒット曲「また君に恋してる」をカバーした坂本冬美（58）が追悼コメントを発表した。「突然の訃報に驚いております。私が『また君に恋してるを歌わせていただいています』とごあいさつをした時に、『頑張ってね』と言ってくださった時の笑顔が忘れられません。その後も