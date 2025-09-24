TM NETWORK宇都宮隆（67）の所属事務所が24日までに公式サイトを更新。テレビ番組のキャプチャー画像をSNSに掲載する行為などについて注意を呼びかけた。所属事務所は「テレビ局の放送映像は著作物にあたり、スクリーンショット等をSNSに掲載することは無断使用に該当いたします」と説明。「また、観客席に映った人物を特定するような投稿は、本人のプライバシーの観点からもご配慮くださいますようお願い申し上げます。つきまして