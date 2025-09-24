レッズ、ダイヤモンドバックスとナ・リーグの熾烈なワイルドカード争いを繰り広げるメッツが?ミラクルメッツ?の本領を発揮した。２３日（日本時間２４日）の敵地カブス戦は５点のビハインドを５回にニモの２５号３ランなどで一気に逆転。同点に追いつかれた８回にはアルバレスの１０号勝ち越し２ランが飛び出し、９―７と激戦を制した。レッズがこの日、パイレーツに敗れたことでメッツが崖っぷちから再び圏内トップに浮上した