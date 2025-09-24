東京観光を満喫陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で幕を閉じた。女子走り幅跳びに出場したクアネシャ・バークス（米国）は東京観光を満喫。ふわふわ食感の逸品を実食し、思わず感激していた。バークスは、スフレパンケーキの有名店「FLIPPER’S」の渋谷店を訪問。ふわふわ新食感の「奇跡のパンケーキ」で知られる人気店で、インスタグラムのストーリーに実際の写真と動画をアップした。パンケーキに生クリームとフ