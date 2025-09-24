『エリザベート TAKARAZUKA30thスペシャル・ガラ・コンサート』 阪急阪神不動産presents『エリザベート TAKARAZUKA30thスペシャル・ガラ・コンサート』総勢58人の出演者が発表された。2026年2月6日〜2月20日東京・東京国際フォーラム ホールCで、2月28日〜3月15日大阪・梅田芸術劇場メインホールで、3月23日〜25日愛知・御園座で、阪急阪神不動産presents『エリザベート TAKARAZUKA30thスペシャル・ガラ・コンサー