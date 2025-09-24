女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は２５日に、第１２９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）２年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」が放送され、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）をはじめ、それぞれが思いを巡らせる。こうしてアンパンマンとやないたかしの名は日本中に広まることとなる。嵩は人気漫画家とな