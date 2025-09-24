鹿島はＣ大阪戦（３〇１）で３連勝を達成したが、その代償として、シーズン通算４枚目の警告を受けたＭＦ知念慶、ＤＦキムテヒョンを次節の名古屋戦（２７日・豊田）で欠くことが決まった。３連戦の３戦目、かつアウェー戦という厳しいコンディションの中で、試練の時を迎える。＊＊＊ボランチは三竿健斗、舩橋佑、柴崎岳の３人体制で臨むことになりそうだ。樋口雄太は戦列を離れており、３人で９０分間をやり繰りする