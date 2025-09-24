½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£É×¤ÎEXILE HIRO¡Ê56¡Ë¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾å¸Í¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£2012Ç¯9·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËEXILE¤ÎHIRO¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ï¸½ºß¡Ö1ÈÖ¾å¤¬10ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£10ºÐ¡¢6ºÐ¡¢2ºÐ¤Ç¤¹¡×¤È¾å¸Í¡£3¿ÍÌÜ½Ð»º¸å¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¤â¤Ã