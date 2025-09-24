自民党総裁選候補の高市氏は討論会で中国やロシア、北朝鮮への対応をにらみ「日韓関係を深化させる」と述べた。日中関係については経済安全保障や国防上の懸念事項があるとした上で「率直に対話を重ねる姿勢で臨む」と語った。