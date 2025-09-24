24日朝、大仙市の国道で普通乗用車とクマが衝突する事故がありました。大仙警察署の調べによりますと、24日午前8時45分ごろ、大仙市協和峰吉川字高寺下の国道13号を、横手市方向から秋田市方向へ走っていた普通乗用車が、進行方向左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた大仙市の70代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約1メートルで、そのまま右側の山林へ立ち去ったということです。現場か