大相撲秋場所11日目、東幕下31枚目で金沢市出身の炎鵬は佐田ノ輝に押し出しで勝ち、勝ち越しました。炎鵬は、先の名古屋場所で途中休場して2勝にとどまり番付を落としましたが、今年春場所以来の勝ち越しです。これで4勝2敗です。首を故障し2023年の夏場所で途中休場してからは、翌名古屋場所からまる1年全休しました。2024年の名古屋場所で序ノ口まで番付を落とし復帰していました。関取復帰へ着実に番付を上げていきたい炎鵬です