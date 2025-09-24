24日名古屋市で、次世代モビリティの基幹産業化に向けた「ドローンサミット」が開催されています。 【写真を見る】災害支援や人が乗る“空飛ぶ車”など 最新ドローンが集まる｢ドローンサミット｣開催 過去最大135団体が出展 愛知･名古屋市 ポートメッセなごやで始まった「ドローンサミット」。会場では、災害支援用や人が乗る空飛ぶ車など、最新ドローンの展示や開発状況に関するシンポジウ