タレントの堀ちえみが23日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんの目が真っ赤になり、病院を受診したことを報告した。この日、堀は「主人の目が1週間ほど前から、白目が真っ赤に染まってしまいました。片目だけです」と尼子さんの症状について説明。「以前にも2〜3回なったことがあり、数日経ったら自然に治ったので、そのまま様子を見ていました」と明かすも「昨日酷くなったように感じたので、眼科に行くように勧めました」