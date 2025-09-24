女性に面会を迫るなどして不安を与えたとして、24日、山形市の男が逮捕されました。男は何度もつきまといなどを行っていたということです。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、山形県山形市東山形の会社員の男（24）です。 警察によりますと男は、県内に住む20代の女性に対する恋愛感情などが満たされなかったことから恨みを抱き、今年3月下旬から5月上旬までの間、女性に面会や交際などを迫り、また女性