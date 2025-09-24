暗号資産の取引で利益が得られるなどとする話を信じ、山口・周南市の30代の会社員の男性が、暗号資産29万円相当をだましとられるSNS型ロマンス詐欺事件が発生しました。周南警察署の発表によりますと、ことし6月上旬ごろ、周南市に住む30代の男性会社員がSNSを通じて自称・外国人女性と知り合ったということです。男性が、この人物とSNSでやりとりしていたところ「暗号資産の契約取引では、毎年安定した収益が得られる」「1日10分&