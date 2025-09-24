◆米大リーグダイヤモンドバックス５Ｘ―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ナ・リーグ西地区３位のダイヤモンドバックスが同地区首位のドジャースに逆転サヨナラ勝ち。ワイルドカード争いでポストシーズン進出圏内となる３位のメッツに１ゲーム差のまま食らいついた。チームはド軍先発の大谷翔平投手（３１）に６回５安打無失点８奪三振に抑えられたが、７回に２番手ドライヤー、３番手