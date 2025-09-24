近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（61）が9月22日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせ〜！」に出演。リーグ優勝を決めている阪神にとってCSの強敵になりそうなチームを挙げた。リーグ優勝を決めてからペースダウンしている阪神。日本一にはCSを勝ち抜かなければならない。金村氏は「横浜が不気味やねん。この時期強いねん」と、昨季リーグ3位から下克上日本一を達成したDeNAを今年も警戒した。8月30日の