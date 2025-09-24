◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝９月２４日、栗東トレセンジンセイ（牡４歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ジャスタウェイ）は坂路でサドル（６歳２勝クラス）に２馬身先着を許すも、５２秒２―１２秒６で素軽いフットワークで駆け抜けた。１週前に負荷をかけた。ＣＷコースで加藤祥太騎手を背に、しっかりと追って、６ハロン８０秒６―１１秒１をマーク。庄野調教師は「休