踏まれていてもスヤスヤ眠るアメリカビーバーの赤ちゃんの様子に反響が寄せられている。【映像】踏まれていても気にしない！爆睡する赤ちゃんビーバー神崎農村公園 ヨーデルの森の公式X（@yodel_official）に投稿された動画には、アメリカビーバーのハナビさん（3歳）が毛づくろいをする姿が映っている。しかし足元を見ると、なんと赤ちゃんを踏んでいた。ただ、赤ちゃんは気にすることなくスヤスヤ眠っており、落ち着いている