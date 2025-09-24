韓国メディアが、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属するイ・ジョンフ外野手（27）の現状のパフォーマンスを悲観的に報じた。「KBO時代には打率.360の驚異的な数字記録」大リーグ2年目のイは今シーズン、センターのレギュラーとして145試合に出場し、打率.261、8本塁打、52打点、10盗塁を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.726だ。9月に入ってから打撃不振が続いている。特に9月中盤から極度の打撃不振に陥り、18