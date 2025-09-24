中国が開発した艦載機「殲-15T」と「殲-35」、「空警-600」が、空母「福建」でのアレスティング・ワイヤーによる着艦と電磁式カタパルトによる発艦に初めて成功した。これは空母「福建」が電磁式カタパルトを用いた射出・回収能力を備えたことを示すもので、中国の空母開発の歴史における新たなブレークスルーであり、海軍のモデル転換と建設を推進する上で画期的な意義を持つ。（提供/人民網日本語版・編集/KM）