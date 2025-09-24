中国青年報と同新聞社が全国63大学に呼びかけて発足した「中国大学伝媒連盟」が運営しているスマートフォン向けアプリ「Soul」がこのほど、全国の大学生を対象にAIツールの使用と考え方について共同アンケート調査を行い、有効な回答3129件を回収しました。調査結果によると、回答者の99．2％がAIを使用しており、そのうちの11．7％はほぼ毎日、複数回使用する「重度の使用者」で、65．9％の回答者は、問題に直面したときになんと