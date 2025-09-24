新潟市は24日、市職員が業務上必要のないインターネットサイトやサーバにアクセスしたなどとして職員の懲戒処分を発表しました。9月24日付けで減給10分の1・1か月の処分を受けたのは秋葉区役所の40代の係長級職員です。新潟市によりますと、この職員は去年11月と12月に業務上必要性のないマンガやアニメ、ゲーム、株式情報のサイトに業務用パソコンを使ってアクセスし延べ7時間、閲覧していたということです。ま