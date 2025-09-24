２４日午後２時８分、名瀬測候所は奄美地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると発表。奄美地方全域の竜巻注意情報を発表しました。（この情報は、２４日午後3時20分まで有効。）名瀬測候所によると、24日午後1時50分、奄美空港の南東の海上10キロで、ろうと雲、または、海上竜巻を目視で確認したとのことです。奄美地方は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。空の様子に注意してくださ