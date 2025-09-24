ニューストップ > 国内ニュース > 岸和田市の永野耕平前市長を起訴 最低制限価格を漏らした疑いで逮捕 大阪府 時事ニュース MBSニュース 岸和田市の永野耕平前市長を起訴 最低制限価格を漏らした疑いで逮捕 2025年9月24日 14時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪地検特捜部に逮捕されていた岸和田市の永野耕平前市長 24日に官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の罪で起訴された 市発注の工事を巡り、入札に先立ち最低制限価格を業者に漏らした疑いがある 記事を読む おすすめ記事 内田理央が激白 数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告 「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分 《若手俳優また逮捕》「突然尋也君に会いたくなる」逮捕の俳優・遠藤健慎がみせた清水尋也被告との“若手俳優のアオい絆”「撮影現場で生まれた強固な連帯感」 2025年9月24日 10時30分 バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分 《お相手候補報道》に「えーっっっ！」と驚いて…愛子さま“23歳の夏”を振り返る「今は結婚よりも仕事」 2025年9月24日 6時0分 YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分