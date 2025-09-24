「大相撲秋場所・１１日目」（２４日、両国国技館）東幕下３１枚目の炎鵬（３０）＝伊勢ケ浜＝が佐田ノ輝（境川）に勝ち、４勝２敗と勝ち越しを決めた。佐田ノ輝は３勝３敗。待ったが続いた立ち合いから、突き押しで攻められるもあてがいながら耐え、内に入り込んで押し出した。「良かったんじゃないかな。でも納得はしていない。自分が何をやるか。相手が何をするかは頭に入っていた」と振り返った。名古屋場所は左膝を負