読売テレビは24日、大阪市内の同局で松田陽三社長（66）が社長会見を開催。6月末に32年続いた「ダウンタウンDX」が終了したことについて「一時代を築いた、2人のボケとツッコミがあっての番組。4月より以前から（終了の）話は出ていた。復帰が見えない中で以前から吉本興業さんと話をしていた」と説明した。関西地区の最高視聴率22・2％（ビデオリサーチ社調べ）を記録した超人気番組「ダウンタウンDX」。MCの松本人志が女性問