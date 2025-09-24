俳優の高橋文哉（２４）が２４日、都内で行われたミツカンの鍋つゆ事業戦略発表会と「鍋ＴＨＥＷＯＲＬＤ」新ＣＭ＆ポップアップイベント発表会に登場した。俳優の西野七瀬（３１）と共演した新ＣＭに出演した高橋は、撮影では「オマール海老の海賊ブイヤベーステイスト」を西野と食したという。「新しい体験をしているような瞬間もたくさん感じることができて。フランスを感じるもんだなあと思いながら。海外気分になれ