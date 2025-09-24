24日、自民党総裁選（10月4日投開票）の5候補が日本記者クラブ主催の公開討論会に出席した。【映像】林氏が現金給付について“意外な”発言をした瞬間5候補が順に相手を指名して質問する場面において、茂木敏充氏は林芳正氏に「官房長官の立場上、政権運営、そしてまた政策の継続を話されることは理解している。その上で、先ほど『継承するものは継承する、そして変えるものは変える』と話されていたが、具体的に政策の中で、