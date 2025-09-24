お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が２４日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、自身が大ファンと公言するプロ野球・巨人の選手と食事会を開いたことを明かした。塙は「お世話になってる社長さんみたいな人が巨人の選手との食事会を開いてくれて」。巨人からは赤星優志投手、田中千晴投手、堀田賢慎投手が参加。さらに「よかったら芸人さん連れて来てよ」と言われたため、巨人ファンであるママタルトの大鶴