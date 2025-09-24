ドジャースのタナー・スコット投手（３１）は２３日（日本時間２４日）の敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦で４―３の９回に５番で登板し、ペルドモにサヨナラ適時打を打たれ、４敗目（１勝）を喫した。２／３回で１安打２失点、無三振２四死球だった。無様な投球だった。先頭バルガスをカウント２―２から死球で出塁させると、続くトーマスはストレートの四球で無死一、二塁と同点のピンチ。続くマキャンは２球連続でバ