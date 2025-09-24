俳優の高橋文哉が２４日、都内で行われた「ミツカン『鍋ＴＨＥＷＯＲＬＤ』発表会」に出席した。Ｍｉｚｋａｎは８月、世界の文化、料理のエッセンスを取り入れた新たな鍋つゆブランド「鍋ＴＨＥＷＯＲＬＤ」を開始。西野七瀬と出演したＣＭでは、フランス・マルセイユ由来の「オマール海老の海賊ブイヤベース」を体験した。「撮影の前に『フランスを感じてください』と言われて、鍋でどうやって感じるのか考えていたけど