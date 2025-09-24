◆米大リーグダイヤモンドバックス５Ｘ―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ダイヤモンドバックスのＧ・ペルドモ内野手（２５）が２３日（日本時間２４日）、本拠地・ドジャース戦に「１番・遊撃」で先発出場。１点差を追いついた９回、なおも２死二塁の場面でスコットから左前にサヨナラ適時打をマークした。“大谷ファン”としても知られるペルドモは、この日も６回に四球を選んで出塁