新米には、ちょっと特別なご飯のお供を。料理家・きじまりゅうたさんが教えてくれたのは、気づけばお茶碗が空になる絶品『鮭フレーク』のレシピ。自分で作れば経済的で、しかもおいしい。毎日の食卓にも、お弁当にも重宝します。しっとりフワフワの食感で、箸が止まらなくなるご飯のお供。買うより断然安上がりでおいしいから、まとめて作ってます。きじまりゅうたさん『自家製鮭フレーク』のレシピ材料（作りやすい分量）と作り方