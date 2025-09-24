女優の影山優佳（24歳）が、9月23日に放送された情報番組「ニュースなるほどゼミ」（NHK）に出演。“結婚”について、お互いのいい面ばかりを見るものではないため、「（相手の）マイナス面を自分が補えるくらい、自分がたくましくいたい」と語った。10月から放送される「未来予測反省会」に出演する影山優佳が、番組のゲストとして登場。「20代からの人生設計」というテーマの中の“結婚”の話題の中で、影山は自分の結婚について