アジア株中国ハイテク株上昇、MSの半導体見通し引き上げにアリババのAI投資拡大計画 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26412.90（+253.78+0.97%） 中国上海総合指数 3845.91（+24.08+0.63%） 台湾加権指数 26104.17（-143.20-0.55%） 韓国総合株価指数 3460.79（-25.40-0.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8756.00（-89.93-1.02%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81861.13（-240.97-0.29%