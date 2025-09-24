高市前経済安全保障相は総裁候補者による記者クラブでの会見において、金融政策について、手段は日銀が決めるべき、財政・金融政策の方向性を決める責任は政府にあると発言した。同氏は昨年、日銀の利上げに否定的な発言を行っていた。