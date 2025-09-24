東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 消費者物価指数（CPI）（8月）10:30 結果3.0% 予想2.9%前回2.8%（前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 高市氏「金融政策の具体的な内容は日銀が決めるべき」 【中国】 アリババCEO 米国の競合他社に匹敵する完全なAIシステム開発を目指す 今後3年間でAI開発への投資を500億ドル以上増やす予定 モルガンスタンレー 中国