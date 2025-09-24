ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦後に取材対応。佐々木朗希投手（23）を24日（同25日）の同戦からメジャー復帰させる方針を正式発表した。佐々木は21日に傘下3Aで2度目の救援登板に臨み、1回を3者凡退に封じた。マイナーでは7試合（先発は5試合）に登板し、0勝2敗、防御率6・10だった。この日からチームに再合流している。指揮官は試合前に佐々木について「明